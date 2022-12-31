Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu

İHA - Yeni yıla saatler kala vatandaşlar İstanbul’un birçok eğlence noktasına akın etti. Bu noktaların başında gelen Nişantaşı’nda ise yılbaşı yoğunluğu devam ederken, bir vatandaş süslediği 2 keçisi ile renkli anlara sahne oldu.



"Ahırda kala kala moralleri bozuldu, dışarı çıkarıp stres atsınlar istedim"

Keçilerin sahibi İsmail Tekin, "Keçileri 2 senedir besliyorum. Yılbaşı olduğu için insanlar değişiklik görsünler, hatıra fotoğrafı çekinsinler diye getirdim. Şimdi eğleniyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Baya ilgi gösteriyorlar. Ahırda kala kala moralleri bozuldu, dışarı çıkarıp stres atsınlar istedim. İnsanlar fotoğraf ve video çekiniyorlar. Hem keçiler için hem insanlar için iyi oldu. İnsanlar şehrin içinde hayvan gördü. Herkesin yeni yılını kutluyorum inşallah sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur" dedi.