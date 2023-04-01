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Nisanur Erbil Bulgaristan'da bronz kazandı

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Nisanur Erbil bronz madalya kazandı

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:26
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Nisanur Erbil kürsüye çıktı

Nisanur Erbil Bulgaristan'da bronz kazandı
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Milli eskrimci Nisanur Erbil, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentindeki organizasyonun ilk gününde genç kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, yarı finalde Japon Yuina Kaneko'ya 15-13 yenilerek bronz madalya elde etti.

Öte yandan piste çıkan diğer sporculardan Muhammed Furkan Kalender 16'ncı, Tolga Aslan 21'inci, Damla Demirkol 28'inci, Nil Güngör 43'üncü, Begüm Alkaya 45'inci, Kerem Çağlayan 50. ve Ahmet Turgut Taflan organizasyonu 94. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız kadınlar ve erkekler kılıç kategorileri ile devam edecek. (AA)

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