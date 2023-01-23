23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek

Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek

Japon üretici Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse yüzde 15'e düşürülecek. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:33
Takip Et

Nissan düğmeye bastı Renault'un hissesi yüzde 15'e düşürülecek

Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek
+
Aa
-

Japon Devlet Televizyonunun müzakerelere yönelik piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi planlanıyor.

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Planlamaya göre hisselerin ayrı bir şirkete geçici olarak havale edileceği ve aşamalı olarak satışının yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın maksimum yüzde 15 hisse alabileceği bildirildi.

Söz konusu müzakerelerde Fransız ve Japon firma yöneticilerinin anlaştığı ve yönetim kurullarının onayının beklendiği ifade ediliyor.

Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo'nun, müzakereleri nihayete erdirmek üzere Nissan CEO'su Makoto Uçida ile bu hafta içerisinde görüşmesi bekleniyor.

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

Müzakerelere yönelik Fransız yönetici de Meo, partnerliği yeniden tanımlamak istediklerini belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." demişti.

Nissan eski CEO'su Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulunması gerektiğini söylemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
1
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
2
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu
﻿Araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu
﻿Araç yandı. Sürücü son anda kurtuldu
﻿Develer güreşti sahipleri kavga etti
﻿Develer güreşti sahipleri kavga etti
﻿Develer güreşti sahipleri kavga etti
﻿Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı
﻿Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı
﻿Küçükçekmece Gölü Sahili’nde restoran alev alev yandı
﻿Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek
﻿Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek
﻿Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.