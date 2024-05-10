Nissan net kârını yüzde 92,3 artırdı

Kaynak: AA
Nissan net kârını yüzde 92,3 artırdı
Nissan Motor, 2023 mali yılı net kârı , bir önceki yıla göre yüzde 92,3 artırarak 426,6 milyar yene, 2,73 milyar dolar yükseltti.

Japon otomobil devi 2023 yılı net kârını açıkladı. Buna göre şirket 2022 yılına göre kârını yüzde 92,3 artırdı ve 426,6 milyar yene ulaştı. Nissan'ın kârı, 2,73 milyar dolar oldu.

Japon otomobil firmaları zayıf yen ve deniz aşırı gelirlerinin artması nedeniyle net kârlarını artırdı. Toyota'nın ardından Nissan da 2023 yılı mali yılı rakamlarını açıkladı.

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Kârın yükselmesindeki neden olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'daki talep toparlanması, zayıf yen nedeniyle, Japon firmanın küresel araç satışları yüzde 4,1 artışla 3,44 milyon adede yükseldi.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, düzenlediği basın toplantısında, pazar rekabetinin yoğunlaştığı zorlu iş ortamına rağmen güçlerini yükselttıklarini ifade etti.

2024 mali yılında net karda düşüş bekleniyor

Yokohama merkezli üretici firma, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında net kârın düşeceğini öngörüyor. Kârda yüzde 10,9'luk düşüşle 380 milyar yene, yani 2,44 milyar dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

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