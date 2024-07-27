Niye çöp atıyorsun dediği için 15 kişiden öldüresiye dayak yedi

Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesindeki Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda çalışan üç çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı.

Müşteri yakıt alırken yere çöp attı ve bu durumu fark eden Kasap, “Yere neden çöp atıyorsun?” şeklinde sordu. Bu soruya sinirlenen müşteri, Kasap’a küfür etti. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı ve bu tartışma kavgaya dönüştü. İşyerindeki diğer çalışanlar hemen araya girerek olayı ayırdı.

Öfkeli müşteri, durumu yatıştırmak yerine yakınlarını aradı. Yaklaşık 15 kişilik bir grup, akaryakıt istasyonuna gelerek Kasap’a saldırdı. Mesai arkadaşları, Kasap’ı dinlenme odasına aldı. Ancak kalabalık, öfkelerini alamayarak odanın camını kırıp içeri girdi ve Kasap’ı şiddetli bir şekilde dövdü.

KOLU IRILDI

Saldırının ardından grup olay yerinden ayrıldı. Kolu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrasında 2 ay iş göremez raporu aldı.

CEBİNDEKİ PARAYI DA GASP ETTİLER

Olayı anlatan Kasap, “Çalışırken bir müşteri yaklaştı ve yere çöp attığını gördüm. ‘Neden yere çöp atıyorsun, sana yakışıyor mu?’ dedim. O kişi bana küfür etti. ‘Neden küfür ediyorsun?’ dediğimde tartışma başladı. Daha sonra müşteri, yakınlarını telefonla arayarak yardım çağırdı.

Yaklaşık 15 kişilik bir grup gelip beni dövdü, cebimdeki 8 bin lirayı da çaldılar. Bu kadar kişiye rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Yetkililere sesleniyorum; bugün bize, yarın başkasına olabilir. Adalete güveniyorum ve karşı taraftan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.