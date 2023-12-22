Nobel ödüllü ekonomist hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Nobel ödüllü ekonomist hayatını kaybetti
Büyüme teorisi üzerine yaptığı çalışmalar üzerine ekonomi alanında Nobel ödülü alan ABD'li ekonomist Robert Solow hayatını kaybetti.

1987 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ABD'li iktisatçı Robert Solow 99 yaşında hayatını kaybetti. Solow, büyüme teorisi üzerine yaptığı çalışmayla ekonomi alanındaki en prestijli ödül olan Nobel’i kazandı.

Kendi adını taşıyan model, makroekonomi ders kitaplarının temelini oluşturdu. Solow modeli, uzun vadede istikrarlı büyümenin sağlanmasında tasarruf ve yatırımın oynadığı rolü gösteriyor. Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik refahın ardındaki nihai güç olarak teknolojik inovasyonun ve ekonomilerin buna uyum sağlama kapasitesinin rolünü vurgulamasıyla da tanınıyordu.

Solow, kariyerinin çoğunu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ekonomi profesörü olarak geçirdi ve 1985'te emekli olana kadar burada kaldı. MIT'nin daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.

1970 Nobel ödüllü Paul Samuelson, Solow'u “mükemmel ekonomistin ekonomisti” olarak tanımlamıştı.

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