Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı

Nokia C110 ve Nokia C300 tanıtıldı. Cihazın özellikleri ve fiyatları belli oldu.

Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Nokia C110 ve Nokia C300'e ait bilgiler sızdırıldı.Nokia C110, ön tarafta HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,3 inç LCD ekrandan destek alıyor.

Nokia C300 ise, aynı çözünürlüğe ve yenileme hızına sahip 6,52 inçlik bir LCD ekran ile vitrine çıkacak. Kaputun altında ise Nokia C110, gücünü MediaTek Helio P22 platformundan alırken, C300 modelinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti bulunacak.

Her iki telefon 3 GB RAM ve microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 32 GB depolama ile ile sunuluyor. Pil kapasitesi ise C110'da 3.000 mAh (5W şarj) ve C300'de 4.000 mAh (10W şarj) olarak yer verilmiş.

FİYAT

Nokia C110, yalnızca gri renk seçeneğiyle 99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üst model C300 ise, mavi renk seçeneği ve 139 dolar fiyatla vitrine çıkacak. Bu ayın sonlarında satışa sunulacak her iki modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

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