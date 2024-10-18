Nollywood yıldızı vefat etti

Nijerya’nın ünlü film endüstrisi Nollywood, önemli bir kayıp yaşadı. Tanınmış aktör ve TAMPAN üyesi Otunba Ayobami Mudashir Olabiyi, nam-ı diğer “Bobo B,” yaşamını yitirdi. Olay, Oyo Eyaleti'nin Ibadan kentinde, kısa bir hastalık sonrası gerçekleşti. Olabiyi’nin ölümü, Nollywood’da özellikle Yoruba film topluluğunda büyük bir boşluk bıraktı.

OLABİYİ’NİN KARİYERİ

Ayobami Mudashir Olabiyi, Oyo Eyaleti’nde TAMPAN’ın eski başkanı ve şu anda ulusal sekreter olarak görev yapmaktaydı. Film endüstrisine yaptığı katkılarla tanınan Olabiyi, hem aktör olarak hem de liderlik rolüyle iz bıraktı. Geçtiğimiz ay Oyo Eyaleti’nde bir film setine katılmayı planlayan Olabiyi, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle buna katılamadı. Ardından University College Hospital’da tedavi altına alındı ve burada hayatını kaybetti.

VEDA MESAJLARI

Olabiyi’nin vefatını TAMPAN Oyo Eyalet Başkanı Bose Akinola duyurdu. Akinola, “TAMPAN Ulusal Genel Sekreteri, Sayın Alhaji Musadshir Ayobami Olabiyi ‘Bobo B.’nin vefatını duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyorum. Ailesine ve TAMPAN’ın tüm üyelerine sabır diliyorum. Insha Allah, Amin,” ifadelerini kullandı. Arkadaşları ve meslektaşları da onun kaybı nedeniyle yas tutarak, birçok anısını paylaştı. Abidemi Temitayo, “Bobo B. her zaman neşeli bir insandı. Onun kaybı gerçekten şok edici,” diyerek duygularını dile getirdi.