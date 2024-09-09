Norfolk Southern CEO'su soruşturma altında

Kuzey Amerika'nın en büyük altı demir yolu şirketinden biri olan Atlanta merkezli şirketin sözcüsü, 2022 baharında Norfolk Southern'da onlarca yıl geçirdikten sonra en üst düzey göreve terfi eden Shaw'a yönelik iddiaların niteliği hakkında ek ayrıntı vermeyi reddetti.

Shaw, son 18 aydır muazzam bir baskı altındaydı. İlk olarak, Norfolk Southern treninin raydan çıkması , tehlikeli kimyasalların dökülmesi ve Ohio, East Palestine'de yangın çıkması ve Şubat 2023'te tahliyelere yol açmasıyla son on yılın en kötü demiryolu felaketiyle uğraşmak zorunda kaldı. Sonra bu yıl, aktivist yatırımcı Ancora Holdings'in demiryolunun kontrolünü ele geçirmek ve operasyonlarını yeniden düzenlemek için tam bir yönetim kurulu üyesi listesi aday göstermesinin ardından Shaw işini korumak için mücadele etmek zorunda kaldı ve Shaw'ı kovmakla başladı.