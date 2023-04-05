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Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, yapay zekâ sayesinde, hastaların özel odalarda kaydedilen sesleri, yürüme ve MR görüntülerinden nörolojik ve fiziksel sağlık sorunlarını tespit edebildiklerini dile getirdi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:39
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Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi

Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
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DHA’nın haberine göre; OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, birçok alanda kullanılan yapay zekanın sağlık alanında da uygulandığını ifade etti.

Yapay zekâ ve dijital teknolojinin, hem Türkiye'de hem de dünyada, ulusal bilim camiasında her gün geçerliliğini ve önceliğini ön plana çıkardığını vurgulayan Prof. Dr. Terzi, hastaların özel odalarda kaydedilen sesleri, yürüme MR görüntülerinin yapay zekâya aktarılıp sağlık sorunlarının tespitinin yapıldığını dile getirdi.

Son 1 yıldır yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Terzi, "Hastaların ses ve görüntü gibi videolarını makineye öğretiyoruz ve bu da hastanın görüntü ve sesinden hangi beyin bölümünün etkilendiğini bizlere veriyor. Bu teknolojinin yapım ve kullanım aşamasında mühendisler, fizyoterapistler, psikologlar ile multidisipliner bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle yapay zekânın sağlıkta kullanılması anlamında bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elde etmiş olduğumuz veriler sayesinde mühendislerle çalışarak hem tanı hem de bu hastalıkların seyriyle ilgili bilgi ediniyoruz. Tabi burada hastanın verilerinden yola çıkarak hangi tedavi yöntemini kullanmasında yapay zekâ bize büyük destek sunuyor. Çünkü bir ilaç her hastada aynı sonucu göstermiyor. Her bireyin vücut fonksiyonları farklılık gösterdiğinden yapay zeka bize bu konuda önemli sonuçlar veriyor" dedi.

HASTALIK TANISINA YARDIMCI 

Hastalardan alınan tahliller ve bilgilerinin yapay zeka sistemine yüklenmesiyle, teşhisini koyma konusunda yapay zekanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Terzi, "Özellikle bir hastanın tanısı konusunda MR, tomografi gibi görüntüler de yer alıyor. Aynı zamanda bu hastanın laboratuvar bulgularını biz makineye öğreterek sonuçlar elde ediyoruz. Yapay zekaya hastanın yaşını, cinsini, tomografi çekimini veya kan tahlilleri gibi bulgularını yüklüyoruz ve bize yardımcı yöntem oluyor. Yapay zeka, yüklediğimiz sonuçlar ve bilgiler sayesinde bize, 'Bu hastada şu hastalık var' gibi teşhis koymada yardımcı olabiliyor. Örneğin; bu hastanın şu hastalığı vardır ve bu hastada şu ilacı kullanırsanız bu hastanın tedavi yanıtının ne olabileceğini ve ileride nasıl süreç izlenmesi gerektiğini bizlere aktarıyor" diye konuştu.

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