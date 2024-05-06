Fatih Altaylı CHP'nin nasıl tuzağa düşeceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı CHP'nin nasıl tuzağa düşeceğini açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı CHP’nin tuzağa düşeceğini söyleyerek neler yapmaması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında CHP ile ilgili sözleri gündem oldu. Altaylı CHP’nin tuzağa düştüğünü açıklayarak yapmaması gerekenleri belirtti.

“CHP tuzağa düşüyor” diyen Altaylı Türkiye’nin meselesi anayasa değil, ekonomi ve yasadışı göçmen konusu olduğunu anlattı.

Altaylı “CHP bu tuzağa biz uyardığımız halde düşüyor. Bu tuzağa düşmeyin” diyerek uyararak şunları dedi:

Size bununla ilgili soru sorulduğunda her seferinde vermeniz gereken yanıt şu CumhurbaşBaşkanlığı seçimine 4 sene hadi erken oldu 3 sene var. Bugün bunlar bizim partimizin meselesi değil. Ben burada yırtınıyorum diyorum ki Türkiye'nin meselesi anayasa değil bugün Türkiye'nin meselesi hayat pahalılğı enflasyon, ekonomi ve göçmenler, göçmenler göçmenler, yasadışı göçmenler...

Devamında ise Altaylı “CHP’li siyasetçileri uyararak Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerde zeka varsa biraz akıl var ise eğer biraz izan var ise bu konuda ağızlarını açıp tek kelime etmezler” ifadelerini kullandı.

Altaylı 4 sene sonranın konusunun bugünden Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından boca edildiğini söyleyerek “Neyle bir randevu ile.” dedi.

Gazeteci Altaylı’nın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

ghkghck.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'daki skandalları Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Florya kime peşkeş çekiliyor? Özbek'in Erden Timur'a çirkin ithamları
Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ı istifaya davet eden Abdülkadir Selvi'ye dikkat çekici sözler. Biraz daha yesin yemiş çünkü belli ki
Fatih Altaylı öğrencilere satılan telefonlardaki oyunu açıkladı. 'Çocukların parasına mı göz diktiniz?'
Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz polemiğine olay yorum
Son Haberler
Böbrek Epilepsi Yanık hastalarına müjde geldi. Yağmur yağdığında evlere sızan hayvan şifa olacak Sağlık
Böbrek Epilepsi Yanık hastalarına müjde geldi. Yağmur yağdığında evlere sızan hayvan şifa olacak
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya'dan Magazin
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya'dan
Dilencinin üstünden çıkan para zabıtayı şok etti Gündem
Dilencinin üstünden çıkan para zabıtayı şok etti
Ersun Yanal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Sırları ortaya döktü Spor
Ersun Yanal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Sırları ortaya döktü
Serçeden korkan darı ekmez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Serçeden korkan darı ekmez atasözünün anlamı nedir?
Ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı var Gündem
Ortalık savaş alanına döndü! 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı var