Fatih Altaylı CHP'nin nasıl tuzağa düşeceğini açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında CHP ile ilgili sözleri gündem oldu. Altaylı CHP’nin tuzağa düştüğünü açıklayarak yapmaması gerekenleri belirtti.

“CHP tuzağa düşüyor” diyen Altaylı Türkiye’nin meselesi anayasa değil, ekonomi ve yasadışı göçmen konusu olduğunu anlattı.

Altaylı “CHP bu tuzağa biz uyardığımız halde düşüyor. Bu tuzağa düşmeyin” diyerek uyararak şunları dedi:

Size bununla ilgili soru sorulduğunda her seferinde vermeniz gereken yanıt şu CumhurbaşBaşkanlığı seçimine 4 sene hadi erken oldu 3 sene var. Bugün bunlar bizim partimizin meselesi değil. Ben burada yırtınıyorum diyorum ki Türkiye'nin meselesi anayasa değil bugün Türkiye'nin meselesi hayat pahalılğı enflasyon, ekonomi ve göçmenler, göçmenler göçmenler, yasadışı göçmenler...

Devamında ise Altaylı “CHP’li siyasetçileri uyararak Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerde zeka varsa biraz akıl var ise eğer biraz izan var ise bu konuda ağızlarını açıp tek kelime etmezler” ifadelerini kullandı.

Altaylı 4 sene sonranın konusunun bugünden Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından boca edildiğini söyleyerek “Neyle bir randevu ile.” dedi.

Gazeteci Altaylı’nın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.