Norveç polisi silahlandı. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya devam edecek

Kaynak: AA
Norveç polisi silahlandı. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya devam edecek
Oslo Emniyet Müdürü camilere yönelik tehditler nedeniyle polisin silah taşımaya başladığını ve camilerde nöbet tutacağını açıkladı.

Norveç’in Başkenti Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslümanlara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek."

Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.

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