Norveç tüketici enflasyonunda dikkat çekici artış

Norveç İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son veriye göre, Ocak 2025’te yıllık tüketici enflasyon oranı %2,3’e yükseldi. Bu oran, geçen ay kaydedilen dört yıllık en düşük seviye olan %2,2’nin ve Norveç Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu %2 hedefinin hafif üzerinde seyrediyor. Enflasyondaki bu artışın başlıca nedeni, temel tüketim kalemlerinde gözlenen fiyat artışları olarak öne çıkıyor.

Özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde, Aralık ayındaki %4 oranına kıyasla Ocak’ta %5’e ulaşan artış dikkat çekiyor. Benzer şekilde, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kategorisinde de fiyatlar Aralık’taki %1,9’dan Ocak’ta %2’ye yükselirken, ulaşım harcamalarında da %1,1’den %1,3’e çıkış gözlemlendi. Buna ek olarak; mobilya, ev eşyaları ve rutin bakım hizmetlerinde enflasyon, geçen ay %0,5 iken Ocak’ta %1,1 olarak gerçekleşirken, sağlık harcamaları da %4,9’dan %5,2’ye yükseldi. Öte yandan, giyim ve ayakkabı fiyatlarında ise belirgin bir düşüş yaşanarak, Aralık’taki %0,2’lik artışa karşılık Ocak’ta %1,2’lik azalma görüldü.

Mısır’da enflasyon düşüşte

Vergi düzenlemeleri ve enerji ürünlerinin dışarıda bırakıldığı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-ATE) yıllık bazda %2,8 artış gösterirken, aylık bazda %0,1 artış kaydetti. Aralık ayında sırasıyla %2,7 artış ve %0,1’lik düşüş yaşanmıştı. Genel Tüketici Fiyat Endeksi ise, bir önceki ayın %0,1’lik gerilemesinin ardından Ocak’ta %0,2’lik bir yükselişle piyasaya yansıdı.

Şili’de enflasyon son iki yılın zirvesinde

Uzmanlar, Norveç ekonomisinde gözlenen bu enflasyon artışının, küresel ekonomik belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan talep nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Norveç Merkez Bankası yetkilileri, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sıkı para politikalarının uygulanacağını ve gerektiğinde müdahalelere gidileceğini ifade ediyor. Hükümet yetkilileri de, özellikle gıda ve konut maliyetlerindeki yükselişi dengeleyici destek paketleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ermenistan’da enflasyon yükselişte

Son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, yerel tüketici davranışlarına ve arz-talep dengesine yansıdığı gözlemlenirken, ekonomik reformlar ve destekleyici önlemlerle Norveç’in rekabet gücünü korumayı hedeflediği bildiriliyor. Ekonomistler, iç piyasada oluşan bu fiyat baskısının, hem tüketici güveni hem de uzun vadeli ekonomik büyüme üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor. Bu doğrultuda, enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirilmesi önem arz ediyor.