Mısır’da enflasyon düşüşte

Mısır ekonomisinde son aylarda kaydedilen veriler, enflasyon oranlarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ülkenin resmi istatistik kurumu CAPMAS tarafından açıklanan son rakamlara göre, Mısır’ın kentsel alanlarında yıllık enflasyon oranı Aralık 2024’te %24.1 iken, Ocak 2025’te üçüncü ay üst üste düşüş yaşayarak %24’e geriledi. Bu oran, Aralık 2022’den bu yana görülen en düşük seviye olarak dikkat çekerken, piyasa beklentilerinin (%23) üzerinde seyrediyor.

Fiyatlardaki bu yavaşlamanın en önemli nedenlerinden biri, belirli sektörlerde yaşanan artışların moderatize olması olarak öne çıkıyor. Özellikle konut ve kamu hizmetlerinde Ocak 2025’te %14.2’ye gerileyen fiyat artış oranı, Aralık 2024’te %17.1 olarak kaydedilirken; ulaşım sektöründe ise artış %35.9’a inmiş, bir önceki ay %37.9 seviyelerindeydi. Bu düşüş, tüketicilerin ev ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarda daha az zorlanmasına katkı sağlıyor.

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Ayrıca, mobilya, ev aletleri ve evin rutin bakım hizmetlerinde %21.6, iletişim hizmetlerinde %13, kültür ve eğlence sektöründe %46.2, restoran ve otellerde %31.6 ve diğer çeşitli ürün ve hizmetlerde %19.8 oranında artış gözlendi. Karşılaştırıldığında, Aralık 2024 verilerinde bu oranlar sırasıyla %21.9, %26.3, %46.5, %32.1 ve %20.4 olarak belirlenmişti. Bu durum, bazı sektörlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olumlu sinyaller verirken, özellikle iletişim ve ev bakım hizmetlerinde tüketici maliyetlerinde gözle görülür bir rahatlama yaşandığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, bazı kategorilerde fiyat artışları hız kazanmış durumda. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı Ocak 2025’te %20.8 olarak gerçekleşirken, Aralık’ta bu oran %20.3 olarak kaydedilmişti. Benzer şekilde, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde artış %28.5’e, giyim ve ayakkabıda ise %26.1’e yükseldi; bu oranlar bir önceki ay sırasıyla %26.4 ve %25.8 olarak tespit edilmişti. Ekonomistler, özellikle gıda fiyatlarındaki bu artışın dar gelirli kesimler üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

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Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatları Ocak 2025’te %1.5 artış gösterirken, Aralık 2024’te yalnızca %0.2’lik bir yükseliş yaşanmıştı. Bu, Eylül ayından bu yana görülen en yüksek aylık artış oranı olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, arz-talep dengesizlikleri ve uluslararası ekonomik baskıların, kısa vadede aylık fiyat artışlarında ani değişimlere neden olabileceğini belirtiyor.

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Mısır hükümeti ve merkez bankası, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli mali ve parasal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Resmi açıklamalarda, fiyatların kontrol altına alınması ve temel tüketim ürünlerine yönelik sübvansiyonların artırılması gibi stratejilerin gündemde olduğu bildirildi. Uzmanlara göre, mevcut veriler gelecekte enflasyonun kademeli olarak daha kontrollü bir şekilde seyredebileceğinin sinyallerini veriyor.

Ekonomik çevreler, Mısır’da enflasyon oranlarındaki bu yavaşlamayı, ekonomik disiplinin sağlanması ve tüketici güveninin artması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artışın yakından izlenmesi gerektiği ve dar gelirli vatandaşların alım gücünü doğrudan etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının ve piyasa analistlerinin değerlendirmelerine göre, kısa vadede yaşanan aylık fiyat dalgalanmaları, uzun vadeli ekonomik büyüme ve istikrar hedeflerinin gerçekleşmesinde aşamalı adımların atılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

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CAPMAS tarafından yayımlanan bu veriler, Mısır ekonomisinin küresel ve yerel dinamiklerden ne kadar etkilendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem hükümet hem de özel sektör yetkilileri, mevcut durumun yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, enflasyonun kontrol altına alınması için sürdürülen çabaların, piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden rakamları dengeleyebileceği umut ediliyor.

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Mısır’da enflasyon verilerinin değerlendirilmesi, hem tüketici harcamaları hem de yatırımcı stratejileri açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının gözlemlerine göre, mevcut durum ekonomik istikrarın sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak görülürken, gelecekte uygulanacak politikaların ve küresel ekonomik koşulların da bu süreci yakından etkileyeceği düşünülüyor.