Norveç Varlık Fonu Yılın İlk Yarısında Rekor Kar Açıkladı

Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük varlık fonu olma unvanını korurken, bu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kar elde ettiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Norveç Varlık Fonu Yılın İlk Yarısında Rekor Kar Açıkladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; fonun karında, ABD’de yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlere yapılan yatırımların büyük rolü oldu.

ABD’deki Yapay Zeka Şirketleri Fonun Getirisini Artırdı

Fondan yapılan açıklamada, ülkenin varlık fonunun, ABD’de yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketlerdeki yatırımlarının da etkisiyle bu yılın ilk yarısı itibarıyla 143 milyar dolar kar elde ettiği belirtildi. Fonun toplam değeri ise 1,4 trilyon dolara ulaştı.

Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinde 1,4 trilyon dolarlık yatırımının bulunduğu ifade edilen açıklamada, “büyük internet ve yazılım şirketlerinden, yarı iletken tedarikçilerinden gelen yeni AI (yapay zeka) çözümlerine yönelik güçlü talepten yararlanıldığı” kaydedildi.

Fonun Yatırım Dağılımı Nasıl?

Norveç Varlık Fonu, 1990’larda Norveç’in petrol ve doğal gaz gelirlerini yurtdışında değerlendirmek için kuruldu. Fon, büyük ölçüde Norveç parlamentosu tarafından çizilen bir çerçeveye dayalı bir gösterge endeksini takip ediyor. Fonun değerinin yüzde 71,3’ünü hisse senetleri, yüzde 26,4’ünü sabit gelirler ve yüzde 2,3’ünü borsaya kote edilmemiş gayrimenkuller oluşturuyor. Fonun haziran sonu itibariyle en büyük hisseleri Apple, Microsoft ve Alphabet (Google) olurken, en büyük tahvil varlıkları ABD, Japonya ve Almanya devlet tahvillerinden oldu.

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