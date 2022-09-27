27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveçliler elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Norveçliler elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Norveç'te halk, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle elektrik tüketiminde daha tedbirli olmaya başladı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:43
Takip Et

Norveçliler elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Norveçliler elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor
+
Aa
-

Bergenavisen gazetesinde yer alan habere göre, Norveçliler ülkelerinde etkisini gösteren enerji krizine tedbir olarak enerji tüketimlerini daha ucuz olan saat dilimlerinde yapmaya başladı.

Elektrik şirketi BKK Nett'in, Norveç'in Bergen kentindeki yaklaşık 44 bin tüketiciye dayandırdığı analizler, halkın elektriği kullanma şekillerindeki değişimi ortaya koydu.

Tüketiciler, elektriği enerjinin daha ucuz olduğu günlerde kullanıyor

Şirketin verilerine göre, tüketiciler, elektriği enerjinin daha ucuz olduğu günlerde kullanıyor ve yoğun kullanımın olduğu saatlerde tüketimden kaçınıyor.

Hava şartları gibi faktörlerin de tüketici davranışlarını etkilediği belirtiliyor.

Ukrayna'daki savaş enerji krizinde alternatif çözüm arayışına neden oluyor

Haberde, Norveç'in hanelere elektrik faturalarına yardım etmek için 41 milyar kron (yaklaşık 4 milyar dolar) yatırdığı bilgisi yer aldı.

Norveç hükümetinin maliyetin 70 kilovatsaati aştığı durumlarda faturanın yüzde 90'ını karşılamasına rağmen hanelerin yüksek fiyatlarla başa çıkmakta zorlandığı belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.