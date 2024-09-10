Norveç'te 1'i bebek 4 kişiye saldıran kartal öldürüldü

Norveç'in orta ve güney bölgelerinde son bir hafta içinde dört kişiyi hedef alan bir kaya kartalı, yetkililer tarafından öldürüldü. Saldırgan kartalın son kurbanı 20 aylık bir bebek oldu.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin aktardığına göre, Cumartesi günü meydana gelen son saldırıda kartal, bir çiftliğin bahçesinde oynayan bebeğe saldırdı. Bebeğin annesi ve bir komşu, kartalı uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Olay yerine gelen Av Koruma Müdürü, tehlikeli kartalı ötenazi ile etkisiz hale getirdi.

Saldırının ardından bebeğin yüzünde dikiş gerektiren yaralar oluştu. Bebeğin babası, "Kartalın nereden geldiğini anlayamadık. Çocuğumuzu korumak için uzun süre savaştık" dedi.

Uzmanlar, kartalın bu olağandışı davranışının bir davranış bozukluğundan kaynaklanabileceğini belirtiyor. BirdLife Norge'dan kartal uzmanı Alv Ottar Folkestad, "Bu tür saldırılar kaya kartalları için son derece nadirdir" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta içinde üç yetişkin de kartal saldırısına uğradı. Kurye Francis Ari Sture, yürüyüş sırasında yaşadığı saldırıyı, "Sırt çantam olmasaydı, durum çok daha kötü olabilirdi" sözleriyle anlattı. Bir diğer mağdur Mariann Myrvang ise, "Kartal omzuma konduğunda ayakta duramadım" dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların yaşanmaması için önlemler alacaklarını bildirdi.