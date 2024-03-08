Norveç'te 65 bin euroya villa. Türkiye'de kümes gibi milyonluk daireler gündem oldu

Türkiye’de konut fiyatları önlenemeyen bir artış gösteriyor. Yapılan bir sosyal medya paylaşımında, Norveç’te satılan bir villa ve Türkiye’de satılan apartman dairesinin fiyatları arasındaki uçurum, enflasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Bir İskandinav ülkesi olan Norveç’te, bir villa 65 bin euroya satılırken, Türkiye’de İstanbul Bağcılar’da bulunan bir apartman dairesinin fiyatının 2 milyon TL olması dikkat çekti. 3 +1 olduğu belirtilen dairenin, giriş katında olduğu görülüyor. Türkiye'de hayat pahalılığının ne dereceye ulaştığının bir kanıtı olan bu karşılaştırma, dikkatleri üzerine çekerken vatandaşların eleştirel yorumlarına neden oldu.