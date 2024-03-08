Rusya'dan dolar hamlesi. O süre uzatıldı

Rusya'dan yeni bir döviz hamlesi daha geldi. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin yaptırım kapsamındaki Rusya'dan döviz kısıtlamalarını uzatma kararı çıktı. Açıklamada, Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve euro edinme yasağı getirdikleri ifade edildi. kısıtlamaların uzatma kararın da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor. Rusya'daki döviz kısıtlaması 9 Eylül 2024 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.