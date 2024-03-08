Rusya'dan dolar hamlesi. O süre uzatıldı

Kaynak: AA
Rusya'dan dolar hamlesi. O süre uzatıldı
Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

Rusya'dan yeni bir döviz hamlesi daha geldi. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin yaptırım kapsamındaki Rusya'dan döviz kısıtlamalarını uzatma kararı çıktı. Açıklamada, Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve euro edinme yasağı getirdikleri ifade edildi. kısıtlamaların uzatma kararın da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor. Rusya'daki döviz kısıtlaması 9 Eylül 2024 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

İlgili Haberler
Norveç'te 65 bin euroya villa. Türkiye'de kümes gibi milyonluk daireler gündem oldu
İstanbul’un bu mahallesinde sadece 8 kişi oy kullanacak! İşte İstanbul’da en çok seçmen olan ilçeler
3 günde 2 zam geldi Fiyatını duyunca 'keşke önceden alsaydım' diyeceksiniz
Son Haberler
Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında Gündem
Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında
Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu. Kapalıçarşı tıklım tıklım Ekonomi
Altın fiyatlarındaki yükselişinin sebebi belli oldu. Kapalıçarşı tıklım tıklım
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı Spor
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlı'da ayaklanan kadınlar ne istemişti? Sedat Kaya açıkladı. Paşayı nasıl dize getirdiler? Gündem
Osmanlı'da ayaklanan kadınlar ne istemişti? Sedat Kaya açıkladı. Paşayı nasıl dize getirdiler?
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte Ekonomi
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte
Oğuzhan Uğur’un programında İmamoğlu’yla seyirci arasında terörist tartışması Gündem
Oğuzhan Uğur’un programında İmamoğlu’yla seyirci arasında terörist tartışması