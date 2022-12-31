Norveç bu sabah karla uyandı

Yaptığı isabetli hava durumu tahminleriyle kendinden söz eden "meteoroloji kahini" Kerem Ökten sosyal medya hesabından paylaştım yaptı.

Ökten paylaşımında Norveç’te kar yağışının olduğunu duyurdu. Videoda lapa lapa kar yağdığı görülüyor.

İŞTE O ANLAR:

Norveç, her ne kadar Sibirya ve Alaska ile aynı enlemde olsa da bu ülkelere göre daha ılıman bir iklime sahiptir. Haziran ayının sonlarında ve Ağustos ayının başlarında hava sıcak, günler ise uzundur. Yaz mevsiminde ortalama olarak hava sıcaklığı 25-30 derece arasındadır. Ortalama deniz sıcaklığı ise 18 derece olarak bilinir. Orta bölgelerde ve kuzey bölgesinde hava genelde değişkendir. Kış mevsiminde genellikle kar yağar ve hava sıcaklığı -40 derecenin altına bile düşebilir.