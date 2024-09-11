Norveç'ten kritik Türkiye kararı. Kısıtlama kalkıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Norveç'ten kritik Türkiye kararı. Kısıtlama kalkıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Keçieli yaptığı açıklamada, Norveç'in Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğını belirten Sözcü Keçeli, savunma sanayisindeki kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

KEÇELİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

* Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı.

* Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi.

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