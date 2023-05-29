Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı

Fransa Açık'ta Djokovic'in Kovacevic'i set vermeden mağlup etmesinin ardından Sırp raket, kameraya yazdığı mesaj sonrası sosyal medyadan Djokovic'e tepki yağdı.

Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta erkeklerin 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Aleksandar Kovacevic'i 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

MESAJ SONRASI TEPKİ YAĞDI
Tüm dünyanın merakla takip ettiği maçın ardından yıldız ismin hareketi olay oldu. Roland Garros’ta adını 2. tura yazdıran Djokovic kameraya “Kosova Sırbistan’ın kalbi – şiddeti durdurun” yazdı. Kosova’yı Sırbistan’ın bir parçası olarak gören ünlü isme bu mesajından sonra sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun bir skandal olduğunu ve Kosova’nın bağımsızlığını baltaladığını savunanlar Djokovic’in ceza almasını istedi.

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