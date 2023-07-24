Novak Djokovic'ten kötü haber

Dünya 2 numarası Novak Djokovic dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvasına katılmayacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Novak Djokovic'ten kötü haber

Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks ana tabloda mücadele edecek.

Elde ettiği 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Djokovic'in, Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Kanada Açık Masters 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

(AA)

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