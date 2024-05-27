NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak

Kaynak: Gerçek Gündem
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak

Son dönemin en çok sevilen oyuncularından biri olan Serkay Tütüncü artık Show TV'de seyircilerle buluşacak.

Masumiyet, Kusursuz Kiracı ve Kirli Sepeti gibi dizilerle uzun yıllar boyunca NOW TV ekranlarında olan Serkay Tütüncü bundan böyle Show TV ekranında yer alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNE KATILDI

Serkay Tütüncü bundan böyle ''Sandık Kokusu'' dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alacak. Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç’ın hikayesi merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı Sandık Kokusu dizisinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

“Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Sandık Kokusu her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.

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