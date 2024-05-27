Üzücü haber geldi. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümleri Eylül'de ekrana gelecek sanılıyordu

Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin hayranları uzun zamandır yeni bölümleri heyecanla bekliyordu. Ancak, beklenmedik bir gelişmeyle karşılaşıldı. Dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlayacağı düşünülüyordu, fakat iddialara göre çekimlerin başlama tarihi ertelendi.



Kızıl Goncalar'ın yeni bölümleri Ekim'in ilk haftasında ekrana gelecek. Bu haber, dizinin takipçileri arasında üzüntüyle karşılandı.İzleyiciler, biraz daha sabretmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümlerinin Ekim ayında ekrana gelmesiyle birlikte, dizi tutkunları için heyecan verici anlar yaşanacak gibi görünüyor.

MERT YAZICIOĞLU VEDA ETTİ İDDİALARI

Öte yandan dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun kadrodan ayrıldığı da öne sürüldü. Ancak bu iddia NOW TV kaynakları tarafından doğrulanmadı. Cüneyd karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sezonda da dizide yer alması bekleniyor.

Kızıl Goncalar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer almaktadır.

Kızıl Goncalar neyi anlatıyor?

Dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem'in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları anlatılıyor. Yapımda muhafazakâr - seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılıyor. Dizide, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumuna da değiniliyor.