Nükleer füzyonun gizemi mayonezle çözüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nükleer füzyonun gizemi mayonezle çözüldü

Mayonezin temelinde yatan aynı altyapı, fizikçilerin nükleer füzyon üretmek için gereken aşırı sıcak plazmayı kontrol altına almalarına yardımcı olabilir.

Dünyanın sayılı filizik dergilerinden Physical Review dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, bilim insanları mayonezi bir çalkalama çarkı makinesine koydular ve akışını sağlayan koşulları görmek için döndürdüler.

Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesi'nde makine mühendisi olarak çalışan ve çalışmanın baş yazarı olan Arindam Banerjee yaptığı açıklamada "Mayonez kullanıyoruz çünkü katı gibi davranıyor, ancak bir basınç gradyanına maruz kaldığında akmaya başlıyor" dedi.

Araştırmada, sözkonusu sürecin nükleer füzyon reaktörlerinin içindeki aşırı yüksek sıcaklık ve basınçlarda meydana gelen fiziği, bu aşırı koşulları yaratmaya gerek kalmadan açıklığa kavuşturmaya yardımcı olabileceği vurgulandı.

Nükleer füzyon, yıldızların kalbinde hidrojenden helyum üretir. Teorik açıdan reaksiyon çalışması için gerekenden daha fazla enerji üretebilirse, Dünya'da neredeyse sınırsız temiz enerjinin kaynağı olabilir. Fakat bu o kadar da kolay değil.

NASA'ya göre yıldız kaynaklı füzyon, 15 milyon derece santigratta gerçekleşiyor. Ve bir yıldızın muazzam yerçekimi hidrojen atomlarını birbirine zorlar ve doğal itmelerine karşı koyabiliyor. Ancak Dünya'da bu ezici basınçlar yok, bu yüzden insan yapımı füzyon reaktörleri güneşten 10 kat daha sıcak çalışmak zorunda.

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