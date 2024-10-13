Nur Sürer'in ödülünü Yılmaz Güney'e adaması tartışma başlattı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya aldı. Nur Sürer'in ödül konuşması ise tepki çekti. Sürer konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney'e adarken öte yandan 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diye seslendi.

Kadına yönelik şiddetin özellikle de son aylarda tırmanmasıyla toplum olarak hassasiyetin öne çıktığı zamanları yaşarken Sürer'in kadına yönelik şiddet haberleri ile de gündeme gelen Yılmaz Güney'e ödülünü adaması tezat oluşturdu.

Sosyal medyada tepki alan bu konuşmaya oyunculardan da tepki geldi. Farah Zeynep Abdullah sosyal medya üzerinden Sürer'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Farah Zeynep Abdullah, Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yazar Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada "Yılmaz Güney'in ölümünün 37'nci yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımına da yorum yapmıştı.

Mungan'ın paylaşımınacevap veren Farah Zeynep Abdullah "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" demişti.

Yılmaz Güney, Oyuncu Nebahat Çehre ile evli oldukları dönemde Çehre'ye şiddet uygulaması ile de haber olmuştu.