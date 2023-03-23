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Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:57
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Nuri Şahin Antalyaspor'dan ayrılıyor mu?

Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
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Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Almanya'dan teklif aldığı ileri sürüldü.

Teknik direktörlük hayatına Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 28 galibiyet, 13 beraberlik aldı, 22 kez de mağlup oldu.

Şahin, daha önce bir röportajında teknik direktörlükteki hedefinin yetiştiği kulüp olan Borussia Dortmund olduğunu söylemişti.

İddiaya göre Alman takımı Nuri Şahin'e teklif yaptı.

Borussia Dortmund'un Şahin'i altyapı koordinatörlüğü için planladığı ifade edildi. Buna göre 34 yaşındaki Şahin, kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak. Nuri Şahin, Dortmund'un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak.

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