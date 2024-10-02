Nuri Şahin Borussia Dortmund’a ilaç gibi geldi

Geçen sezonun ortasında Antalyaspor’dan ayrılan ve yıllarca formasını giydiği Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olan Nuri Şahin, Edin Terzic’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi’nde final oynamasına rağmen Bundesliga’da şampiyonluk yarışında oldukça geride kalan takım, Nuri Şahin döneminde adeta uçuşa geçti.

Nuri Şahin döneminde Borussia Dortmund Bundesliga’nın 5 haftasında topladığı 10 puanla lider Bayern Münih’in 3 puan gerisinde yer alıyor. Alman devi, ligde Werder Bremen ile golsüz berabere kalırken, Stuttgart’a ise 5-1 mağlup oldu. Borussia Dortmund, ligde ve Avrupa’da oynadığı diğer maçlarının tamamını kazanarak hem şampiyonluk yarışında hem de Avrupa mücadelesinde ‘ben de varım’ dedi.

RAKİPLERİNE GOL OLUP YAĞDI

Borussia Dortmund, Nuri Şahin döneminde rakiplerine adeta gol olup yağdı. Alman devi, ligde son oynadığı maçı Bochum karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanmasını bildi. Eintracht Frankfurt’u 2-0 mağlup eden Dortmund, Heidenheim’ı ise 4-2 mağlup etti.

Nuri Şahin’in takımı Şampiyonlar Ligi’nde de aldığı 2 galibiyeti de bol gollü maçlarla elde etti. İlk maçta Clup Brugge’u 3-0 mağlup eden Alman devi, dün akşam ise Celtic’i 7-1 mağlup ederek oldukça ses getiren bir galibiyet elde etti.

Alman devinin Celtic galibiyetinde takımın önde basan ve topu hızla ceza sahasına gönderdiği oyun anlayışı dikkat çekti. Nuri Şahin’in takımının sezon sonunda ligi nerede bitireceği merak konusu olurken Alman taraftarlar izlediği futboldan oldukça memnun durumda.