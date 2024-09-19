Nuri Şahin rahat geçti. Borussia Dortmund’dan Şampiyonlar Ligi’nde 3 gollü galibiyet

Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam 6 maç oynandı. Teknik Direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Borussia Dortmund, Club Brugge'u 3-0 mağlup etti. Dortmund’a galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.

İTALYAN TAKIMLARI GALİBİYET ALAMADI

Dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 2 İtalyan takımı da sahadan beraberlikle ayrıldı. Uzun yılların ardından Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Bologna, sahasında Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Öte yandan iki dev takımın mücadelesinde Inter ile Manchester City birbirlerine üstünlük kuramadı ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

GECENİN EN FAZLA GOLÜNÜ CELTIC ATTI

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en fazla golünü atana ekip Celtic oldu. İskoç ekibi sahasında Slovan Bratislava’yı 5-1 mağlup etti.

Celtic, 17. dakikada Scales, 47. dakikada Furuhashi, 56. dakikada Engels ile 3-0'ı yakaladı. 61 dakikada Slovan Bratislava forması giyen Wimmer skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada Maeda takımının 4. golünü kaydetti. 87. dakikada Idah 5. kez Celtic adına ağları sarstı ve skoru tayin etti.

PSG SON ANDA KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç ise Paris'te oynandı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında PSG, Girona'yı ağırladı. Fransız ekibi maç boyunca üstün olan taraf olsa da galibiyet golü 90. dakikada ilginç bir şekilde geldi.

PSG'nin sol beki Nuno Mendes soldan ceza sahasına girdiği gibi topu içeri çevirdi. Herkes Girona kalecisi Gazzaniga topu rahatlıkla kontrol etmesini beklerken sürpriz bir olay yaşandı.

Kaleci Paulo Gazzaniga üzerine gelen topu elinden kaçırdı ve top talihsiz kalecinin bacak arasından ağlara giderek gol oldu.