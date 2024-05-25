Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi’ne kamyonetteki çöpleri boşalttılar

Kaynak: İHA
Nusaybin’de Çağ Çağ Deresi’ne kamyonetteki çöpleri boşalttılar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz 3 kişi, kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresi’ne boşalttı.

Edinilen bilgilere göre, bu kişiler kamyonetle dere üzerindeki köprüye geldi.

Kamyonetten torbalarla çıkardıkları çöpleri hiç çekinmeden dereye attılar.

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çöplerin dereye dökülmesi, çevre kirliliğine yol açarken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi ve çevreye verdikleri zararın hesaplanması için çalışmalar sürüyor.

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