Nusret bu kez kestiği milyonluk hesapla tepki çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nusret bu kez kestiği milyonluk hesapla tepki çekti

Ünlü kasap ve işletmeci Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında kestiği milyonluk hesapla tepki çekti.

Ünlü kasap ve işletmeci Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında 108 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) tutarında bir hesap ödediğini sosyal medyada paylaştı.

Bu hesapta altın kaplama biftekler, şampanyalar ve altın baklava gibi lüks ürünler yer aldı.

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Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birçok kişi bu tür harcamaların aşırı pahalı ve gereksiz olduğunu belirtti.

Bazıları ise bu tür paylaşımların Nusret'in markasını tanıtmak için bir strateji olduğunu savundu.

Ancak genel görüş, bu tür gösterişli harcamaların ekonomik zorluklarla tezat oluşturduğu yönündeydi.

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