Nvidia CEO’su Jensen Huang umut tazeledi

Geçtiğimiz ay, DeepSeek’in R1 modelinin daha az çipe ihtiyaç duyarak eğitim alabileceği iddiaları Nvidia’nın hisse senedi fiyatlarında büyük bir düşüşe yol açtı.

Ancak Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu söylentileri reddederek, R1 modelini "mükemmel bir yenilik" olarak tanımladı. Huang, R1’in yalnızca DeepSeek için değil, aynı zamanda Nvidia için de olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Nvidia'nın güçlü bir performans gösterdiği çeyrek raporunda, "DeepSeek R1, dünya çapında büyük bir heyecan uyandırdı. Olağanüstü bir yenilik, ancak daha da önemlisi, dünyaca ünlü bir akıl yürütme yapay zeka modelini açık kaynak haline getirdi. Neredeyse her yapay zeka geliştiricisi R1'i kullanıyor" dedi.

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NVİDİA’NIN SATIŞLARI HIZLA ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Nvidia, 2024'ün son çeyreğinde bir başka rekor çeyrek dönemi açıkladı. Şirketin gelirleri 39,3 milyar dolara ulaşarak hem kendi tahminlerini hem de Wall Street beklentilerini aşmış oldu. Ayrıca, bir sonraki çeyrekte de gelirlerinin yaklaşık 43 milyar dolara çıkması bekleniyor. Nvidia’nın veri merkezi satışları, 2024’te neredeyse iki katına çıkarak 115 milyar dolara ulaşmış ve bir önceki çeyreğe göre %16 artış göstermiştir.

BLACKWELL ÇİPİ ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Nvidia’nın en son geliştirdiği Blackwell çipi de şirketin önemli yeniliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Huang, bu çipin akıl yürütme yapay zekası için özel olarak tasarlandığını ve mevcut talebin "olağanüstü" olduğunu belirtti. Şirket, 2025 yılına güçlü bir büyüme ile girmeyi hedefliyor.

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AI ÇİPLERİ PAZARINDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

DeepSeek ve Nvidia arasındaki rekabetle ilgili endişelere rağmen, yapay zeka çipleri pazarında büyüme hız kesmeden devam ediyor. Meta, Google ve Amazon gibi devler, önümüzdeki yıllar için yüz milyarlarca dolarlık dev AI altyapı yatırımları yapacaklarını duyurdu. Bu büyük yatırımlar, yapay zeka çiplerine olan talebin artmaya devam edeceğini gösteriyor.