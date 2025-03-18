Nvidia, Groot N1 modelini tanıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Nvidia, Groot N1 modelini tanıttı

Nvidia, insan benzeri robotlar için geliştirdiği Groot N1 modelini duyurdu. Bu yapay zeka tabanlı model, robot teknolojisinde devrim niteliği taşıyor.

Nvidia, 2025 GTC etkinliğinde, insan benzeri robotlar için geliştirdiği yapay zeka tabanlı Groot N1 modelini tanıttı. Bu yeni model, hem sentetik hem de gerçek verilerle eğitilmiş bir "genel amaçlı" model olarak sunuluyor. Nvidia, Groot N1'in insan zihinsel süreçlerinden ilham alarak tasarlanmış çift sistem mimarisine sahip olduğunu belirtiyor. Bu mimari, robotların "hızlı ve yavaş düşünme" yeteneklerine olanak tanıyor.

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GROOT N1: YAVAŞ VE HIZLI DÜŞÜNME SİSTEMLİ ROBOTLAR

Groot N1, Nvidia'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Project Groot'un evrimsel bir versiyonu. Ancak Groot N1, endüstriyel kullanım alanlarından daha geniş bir yelpazeye, insan benzeri robotları hedefliyor. Groot N1'in "yavaş düşünme" sistemi, bir robotun çevresini algılamasına, verilen talimatlar üzerinde düşünmesine ve doğru eylemi planlamasına olanak sağlıyor. Hızlı düşünme sistemi ise, bu planı robotik aksiyonlara dönüştürüyor, nesneleri birden fazla adımda manipüle etme yeteneği de dahil olmak üzere.

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AÇIK KAYNAKLI SİSTEM VE SİMÜLASYON ÇERÇEVELERİ

Groot N1, açık kaynak olarak kullanıma sunuluyor. Nvidia, modelle birlikte simülasyon çerçeveleri ve sentetik eğitim verisi üretimi için planlar da yayınlayacak. Bu, geliştirilmiş robotlar için daha fazla kişiselleştirilmiş eğitim ve test imkanları sunacak.

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GENEL AMAÇLI ROBOTİK ÇAĞI BAŞLIYOR

Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yeni model hakkında yaptığı açıklamada, "Genel amaçlı robotik çağının başladığını" söyledi. İnsan benzeri robotlar, son yıllarda büyük bir ilgiyle izleniyor. X1 ve Figure gibi şirketler, insanların hareketlerine yakın robotlar üretmeyi hedefliyor. Bu zorluğu aşan şirketler, teknolojinin artık kitlesel üretime geçebilecek seviyeye geldiğini belirtiyor.

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İNSAN BENZERİ ROBOT TEKNOLOJİSİNİN GELECEĞİ

İnsan benzeri robotlar, endüstriyel ve günlük yaşamda önemli yer tutmaya aday. Groot N1'in sunduğu açık kaynak model ve simülasyon araçları, daha fazla geliştirme ve yenilik için önemli fırsatlar sunacak. Robotların çevreyi algılama ve doğru kararlar alabilme yeteneği, bu teknolojinin gelecekteki potansiyelini arttırmakta.

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