O drift yapmaktan polis ceza kesmekten bıkmadı

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi 'nde 28 Mayıs ve 12 Haziran'da bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada sürücünün, son 5 yılda 3 kez drift yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan ve bu nedenle sürücü belgesi iptal edilen M.T. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, M.T.'ye drift atma, ehliyetsiz araç kullanma, sahte plaka suçlarından 72 bin 110 TL idari para cezası kesti. M.T. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: DHA)