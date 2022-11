Yeşil çayla ilgili yapılan yeni araştırma ortaya çıkardı: O faydasına çok şaşıracaksınız

Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, yurt dışında yapılan bir laboratuvar araştırmasını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.



Sönmez’in aktardığı çalışmaya göre, yeşil çayın içinde bol miktarda bulunan resveratrol ve kateşinler, alzheimer ile ilişkili amiloid plaklarının beyinde oluşumunu azaltıyor.



YEŞİL ÇAYIN İÇİNDEKİ RESVERATROL HER ŞEYE İYİ GELİYOR

Resveratrolun içinde; üzüm, kızılcık, ahududu, böğürtlen, yerfıstığı, fındığın bulunduğunu belirten Sönmez, resveratrolun; kan basıncını ve kolesterolü düşürdüğünü, insülin duyarlılığını artırdığını, eklem ağrılarına iyi geldiğini ifade etti. Sönmez, resveratrolun yapılan hayvan deneylerinde ömrü uzattığını da sözlerine ekledi.



HER GÜN BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın çok değerli bir içecek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sönmez, mümkünse her gün bir fincan içilmesi tavsiyesinde bulundu.



yenicaggazetesi.com.tr