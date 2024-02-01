O karıncalanma ve uyuşmalara dikkat

Karpal tünel sendromu bir el ve kol hastalığı. İşte ayrıntılı bilgiler...

Karpal tünel sendromu hastalığı, el bileğindeki median sinirin sıkışması sonucu el ve parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güç kaybına neden oluyor. Bu hastalık, el bileğini çok kullanan, zorlayan veya tekrarlayan hareketler yapan kişilerde daha sık görülüyor. Bu hastalığın tedavisi için ilaç, atel veya cerrahi yöntemler kullanılabiliyor.

Karpal tünel sendromu, el bileğindeki dar bir kanalda bulunan median sinirin basıya maruz kalmasıyla ortaya çıkan bir el ve kol hastalığı.

El ve parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güç kaybına yol açabilir. El bileğini çok kullanan, zorlayan veya tekrarlayan hareketler yapan kişilerde daha sık görülüyor. Bu hastalık, şişmanlık, gebelik, diyabet, romatizma, tiroid bozukluğu, alkolizm, el bileği kırığı gibi bazı durumlarda da ortaya çıkabilir.

TANISI

Hastalığın tanısı, fizik muayene, sinir ileti testi ve ultrason gibi yöntemlerle konulabilir. Hastalığın tedavisi için ilaç, atel veya cerrahi yöntemler kullanılabilir. Hastalığın tedavisi, hastanın yaşam kalitesini ve uyku kalitesini artırabilir. Hastalığın önlenmesi için el bileğini korumak, dinlendirmek ve esnetmek önemli.







