O şehirde ekmek fiyatları 7 TL’den 15 TL’ye yükseldi

Asgari ücret artışının ardından gelen bu zam, vatandaşların kaygılanmasına neden oldu. Zam furyası ne zaman bitecek bilinmiyor.

Ekmek fiyatlarına zam yapılması, birçok ilde kademeli olarak gerçekleşti. Bursa'da ise 400 gramlık ekmek 15 TL'ye çıktı.

Asgari ücretin belirlenmesinin hemen sonrasında, zamların ardı arkası kesilmedi. Ekmek de temel gıda maddelerinden biri olarak zamdan nasibini aldı. Birçok temel ihtiyacın fiyatının artmasının ardından, Bursa'da ekmek fiyatlarının 15 TL'ye çıkması, vatandaşları tedirgin etti.

Ekmek Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ekmek fiyatlarındaki artışla birlikte, ilçe ve gramajlara göre ekmek fiyatları farklılık gösteriyor. Bursa'da 400 gramlık bir ekmeğin fiyatı, son zamla birlikte 15 TL oldu. İlçelerdeki 200 gramlık ekmek ise zamdan sonra 7 lira 50 kuruş oldu. Ekmekteki bu zamla birlikte diğer unlu mamullerin de zam görmesi bekleniyor.

Son duruma göre 200 gramlık ekmek 5 TL'den 7 lira 50 kuruşa çıkarken, daha önce 10 TL olan 400 gramlık ekmeğin yeni fiyatı 15 TL oldu. 800 gram olan Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL'ye yükseltildi.

Destek Bitince Zamlar Arttı

Ekmekteki zammın önlenmesi için TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) fırıncılara destek veriyordu. Bu destek sayesinde fırıncılar, daha uygun fiyata hammadde alabiliyordu. Böylece ekmekteki zam bir süre ötelenebildi.

Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fırıncılara verdiği desteği bitirdiğini açıkladı. Bu da ekmekteki zam haberlerinin gündeme gelmesine yol açtı.