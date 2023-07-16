O yasayı ihlal edince yüzlerce liralık cezayı yedi. İkinci el araç satıcısı bile bile lades dedi

Editör: Bengü Zorlu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada gündem olan al-satçı Metehan Meşe'ye ceza kesildiğini duyurdu. Metehan Meşe'nin sosyal medyada paylaştığı "Al-Sat 8. Bölüm" isimli videoda, Balıkesir'de bir otomobili 600 bin TL'ye satın aldığı ve daha sonra sahte alıcılarla fiyatı yükselterek 745 bin TL'ye sattığı görülmüştü.

Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı açıklamada, Meşe'nin 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiklerini tespit ettiklerini belirtti. Gürcan, Meşe'nin yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığının anlaşıldığını ve fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıları aldattığının tespit edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda, Metehan Meşe'ye Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince 300 bin TL idari para cezası uygulandığını belirten Gürcan, ayrıca 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışların vergi ziyaı açısından inceleneceğini ve bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemleri önlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Gürcan, tüketicilerin mağdur olmaması için haksız kazanç sağlama girişimlerine ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

İLAN KISITLAMASINA UYMAYANA 300 BİN TL CEZA

İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanması sonrası açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, "Düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı.