Obezite tedavisinde yeni bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayladı

Kontrollü kilo yönetimi sağlıklı için oldukça önemlidir. Obezite tedavisinde Tirzepatid adında bir ilaç geliştirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ilacı onayladı.

FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Diyabet, Lipid Bozuklukları ve Obezite Bölümü Direktörü M.D. John Sharretts şu ifadeleri kullandı:

Obezite ve aşırı kilo, kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi önde gelen ölüm nedenlerinden bazılarıyla ilişkilendirilebilen ciddi durumlardır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde artan obezite ve aşırı kilo oranları ışığında, bugünkü onay karşılanmamış bir tıbbi ihtiyaca cevap vermektedir.