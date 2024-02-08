Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması

Obezite, dünyada giderek artan ve birçok sağlık sorununa yol açabilen bir durumdur.

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz, obezite tedavisinde cerrahi işleme başvurmadan önce hastaların diyetisyen eşliğinde kilo vermeye çalışmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca hastaların psikiyatri, endokrinoloji ve iç hastalıkları uzmanları tarafından da değerlendirilmeleri gerekiyor. Bu aşamadan sonra uygun görülen hastalara endoskopik yöntemler uygulanabiliyor.

Prof. Dr. Yılmaz, obezite tedavisinde beslenme ve egzersiz değişiklikleri, ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra endoskopik yöntemlerin de geliştiğini ve etkili olduğunu söylüyor. Özellikle Endoskopik Sleeve Gastroplasti (ESG) adlı yöntemin obezite tedavisinde en yeni ve en gelişime açık yöntemlerden biri olduğunu vurguluyor.

Bu yöntem, vücut kitle indeksi 30-40 arasında olan ve diyetle kilo veremeyen hastalara öneriliyor.

Prof. Dr. Yılmaz, obezite cerrahisi sonrası tekrar kilo alan hastaların da endoskopik yöntemden faydalanabileceğini, ancak vücut kitle indeksi çok yüksek olan hastaların cerrahi yöntemlere daha uygun olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca endoskopik yöntem öncesi ve sonrası hastaların mide sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini, tümör varlığında bu yöntemin uygulanamayacağını söylüyor. Endoskopik yöntemle bir yılda yüzde 30 civarında kilo kaybı sağlanabildiğini, ancak bunun hastaların diyet, egzersiz ve doktor takibine bağlı olduğunu ifade ediyor.

Son olarak, endoskopik yöntemin de diğer obezite tedavileri gibi hastalara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmada destek olduğunu sözlerine ekliyor.