10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanı obeziteden kurtulmanın yolunu açıkladı

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Erol Çakmak, zayıflamak için kullanılan yutulabilir balon hakkında önemli açıklamalar da bulundu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:41
Takip Et

Obeziteden kurtulmanın yolu

Uzmanı obeziteden kurtulmanın yolunu açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Erol Çakmak, insanda beden kitle indeksinin artışı ile vücutta aşırı yağ birikmesine obezite denildiğini söyleyerek, “Bunun sonucu olarak diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, kas-iskelet problemleri ve kısırlık gibi birçok problemin ortaya çıkmasına neden olur. Obez hastada kilo vermesi ile; diyabet ve kalp damar hastalıkları riski azalır, bağışıklığı güçlendirir, karaciğer siroz riskini azaltır, eklemleri rahatlatır, tansiyonun stabil hale gelmesi sağlar, uykuyu düzenler, özgüveni artırma gibi birçok faydalı sonucu vardır” ifadelerini kullandı.

“YUTULABİLİR MİDE BALONU ENDOSKOPİ, ANESTEZİ GEREK OLMADAN SU İLE YUTULUR”

Çakmak, yutulabilir mide balonunun endoskopi, anesteziye gerek olmadan su ile yutulduğunu ifade ederek, “Yapılan birçok bilimsel çalışmada obezite mide balonu uygulaması kilo vermede oldukça etkilidir. Obez hastaların kilosunun ortalama yüzde 15-20 ‘sini verebilir. Mide balonu yerleştirme, kalış süreleri, şişirme metodları ve hacim ayarlanabilir olma özelliğine göre birçok çeşitleri mevcut. Mide balonu yerleştirme açısından endoskopi ile yerleştirilen ve endoskopi gerekmeksizin yutulabilir olmak üzere iki çeşit mevcuttur. Ancak son zamanlarda endoskopi ve anestezi gerek kalmaksızın uygulanan yutulabilir mide balon uygulaması oldukça popüler yöntemdir. Yutulabilir mide balonu endoskopi, anestezi gerek olmadan su ile yutar. Ayrıca diğer balonlarda endoskopi ve anestezi ile çıkarılma işlemi yapılır iken yutulabilir balonda ise 4 ay sonra kendiliğinden eriyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle balonu çıkarma işlemine yapılmaz ve ilave endoskopi ve anesteziye gerek yoktur” diye konuştu.

ZARARI BULUNMUYOR

Yutulabilir mide balon uygulamasının herhangi zararı olmadığına değinen Çakmak, “Yutulabilir balon beden kitle indeksi 27 ve üzeri ile 18 yaş üstü kişilere uygulanır. Yutulabilir mide balonu uygulamasından önce hastanın 1 hafta süreyle kullanması gereken ilacı doktoru tarafından reçete edilir. İşlemden önce 12 saat öncesinde yeme ve içmeye son vermelidir. Yutulabilir mide balonu bir kapsül yutar gibi su ile yutulur. Sonrasında balonun doğru yerleşimi kontrol etmek için röntgen çekilir. Kapsül ucundaki bağlantı aparatı yardımıyla özel sıvı ile 450-500 ml şişirilir ve tekrar röntgen çekilir. Balonun ucundaki aparat çıkarılır ve uygulama toplamda 15 dakika sürmektedir. Yutulabilir mide balon uygulaması herhangi zararı yoktur ancak diğer balonlarda görülen ilk günlerde yaşanan mide ağrısı, bulantı ve kusma ise daha az oranda görülür” sözlerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.