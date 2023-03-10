Uzmanı obeziteden kurtulmanın yolunu açıkladı

İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Erol Çakmak, insanda beden kitle indeksinin artışı ile vücutta aşırı yağ birikmesine obezite denildiğini söyleyerek, “Bunun sonucu olarak diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, kas-iskelet problemleri ve kısırlık gibi birçok problemin ortaya çıkmasına neden olur. Obez hastada kilo vermesi ile; diyabet ve kalp damar hastalıkları riski azalır, bağışıklığı güçlendirir, karaciğer siroz riskini azaltır, eklemleri rahatlatır, tansiyonun stabil hale gelmesi sağlar, uykuyu düzenler, özgüveni artırma gibi birçok faydalı sonucu vardır” ifadelerini kullandı.

“YUTULABİLİR MİDE BALONU ENDOSKOPİ, ANESTEZİ GEREK OLMADAN SU İLE YUTULUR”

Çakmak, yutulabilir mide balonunun endoskopi, anesteziye gerek olmadan su ile yutulduğunu ifade ederek, “Yapılan birçok bilimsel çalışmada obezite mide balonu uygulaması kilo vermede oldukça etkilidir. Obez hastaların kilosunun ortalama yüzde 15-20 ‘sini verebilir. Mide balonu yerleştirme, kalış süreleri, şişirme metodları ve hacim ayarlanabilir olma özelliğine göre birçok çeşitleri mevcut. Mide balonu yerleştirme açısından endoskopi ile yerleştirilen ve endoskopi gerekmeksizin yutulabilir olmak üzere iki çeşit mevcuttur. Ancak son zamanlarda endoskopi ve anestezi gerek kalmaksızın uygulanan yutulabilir mide balon uygulaması oldukça popüler yöntemdir. Yutulabilir mide balonu endoskopi, anestezi gerek olmadan su ile yutar. Ayrıca diğer balonlarda endoskopi ve anestezi ile çıkarılma işlemi yapılır iken yutulabilir balonda ise 4 ay sonra kendiliğinden eriyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle balonu çıkarma işlemine yapılmaz ve ilave endoskopi ve anesteziye gerek yoktur” diye konuştu.

ZARARI BULUNMUYOR

Yutulabilir mide balon uygulamasının herhangi zararı olmadığına değinen Çakmak, “Yutulabilir balon beden kitle indeksi 27 ve üzeri ile 18 yaş üstü kişilere uygulanır. Yutulabilir mide balonu uygulamasından önce hastanın 1 hafta süreyle kullanması gereken ilacı doktoru tarafından reçete edilir. İşlemden önce 12 saat öncesinde yeme ve içmeye son vermelidir. Yutulabilir mide balonu bir kapsül yutar gibi su ile yutulur. Sonrasında balonun doğru yerleşimi kontrol etmek için röntgen çekilir. Kapsül ucundaki bağlantı aparatı yardımıyla özel sıvı ile 450-500 ml şişirilir ve tekrar röntgen çekilir. Balonun ucundaki aparat çıkarılır ve uygulama toplamda 15 dakika sürmektedir. Yutulabilir mide balon uygulaması herhangi zararı yoktur ancak diğer balonlarda görülen ilk günlerde yaşanan mide ağrısı, bulantı ve kusma ise daha az oranda görülür” sözlerini kullandı.