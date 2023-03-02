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Açlık çeken ülkelerde bile obezite artıyor

Obezitenin önemli bir halk sorunu haline geldiğini ve dünyada 1,5 milyar kişinin fazla kilolu, 500 milyon kişinin de şişman olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Obezite, Batı dünyasına ait bir sorun olarak başlasa da artık tüm dünyaya yayılmış durumda. Çocuklarda hatta beslenme yetersizliği olan ve açlık çeken ülkelerde bile obezitede artış görülmekte” dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:49
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Açlık çeken ülkelerde obezite artıyor

Açlık çeken ülkelerde bile obezite artıyor
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2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda, obezitenin yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında Türkiye 17. sırada yer alıyor. Emsey Hospital’dan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde obezitenin geldiği ciddi boyutlara dikkat çekmek için Dünya Obezite Günü dolayısıyla önemli açıklamalar yaptı.

 

ORTALAMA ÖMÜR 10 YIL KISALIYOR

Şişmanlığın temelde iki nedene dayandığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, “Bunlardan ilki yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve mineral bakımından yetersiz kolay ulaşılabilir gıdalar. İkinci neden ise artan şehirleşmenin getirdiği bir sorun olan ulaşım ve iş hayatı bakımından hareketsiz kalınması ve alınan enerjinin harcanamamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

“OLUMSUZ ETKİLERİ ÇOK FAZLA VE ÖLÜMCÜLDÜR”

Obezitenin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini ve ölümcül sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Nursal, “Obezitenin olumsuz etkileri çok fazla ve ölümcüldür. Şeker hastalığı bunlardan biridir. Ayrıca yüksek yağ oranı damarlarda tıkanmaya neden olur, damarlar kalınlaşır ve içindeki kan miktarı azalır, kalp krizi riski artar, felç ve yüksek tansiyonu tetikler. Rahim, meme ve kalın barsak kanser riskini artırır. Safra taşı kesesi gelişimini hızlandırır. Aynı zamanda ciddi fiziksel bozukluklara yol açar. Geceleri horlamaya ve uyku apnesine neden olabilir. Obezitenin doğurganlığa da çok ciddi olumsuz etkileri vardır. Obez kişilerde hormon düzeyindeki dengesizlikler nedeniyle kadınlarda yumurtlama, erkeklerde de sperm kalitesinde azalmalara sebep olur. Obezite ölümcüldür, ömrü kısaltır. Bu nedenle bir an önce gereken yapılmalı” şeklinde konuştu.

CERRAHİ YÖNTEME BAŞVURULABİLİR

Cerrahi işlem düşünülmeden önce en az 6 ay boyunca kilo verme yöntemlerinin denenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nursal, “Öncelikli amaç obezite oluşmadan diyet ve sporla çözmek ama günümüz yaşam tarzı maalesef buna izin vermeyebiliyor. Bu yöntemin başında da obezite cerrahisi gelir. Obezite cerrahisinde kullandığımız en yaygın yöntem Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide Ameliyatı) dediğimiz midenin ince bir tüp haline getirilmesi işlemidir. Böylece kişi çok az gıda tüketse bile tok hissediyor. Aynı zamanda çıkarılan mide kısmının beyne açlık, tokluk uyarıları gönderdiğini biliyoruz. Bu kısımda çıkarıldığı için kişi zihinsel olarak da tok hissediyor. Böylece fazla kiloların yüzde 85’i veriliyor ve başarıya ulaşılıyor” diye konuştu.

DHA

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