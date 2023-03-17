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Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti

Partizan Başantrenörü Obradovic, Anadolu Efes maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 00:23
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Obradovic'ten flaş açıklamalar

Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
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Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonunda Anadolu Efes galibiyeti sonrası konuştu

Obradovic, son iki sezonun Avrupa şampiyonuyla oynadıklarını hatırlatarak "Maçın zor olacağını biliyorduk. Mücadeleye çok zayıf başladık. Rakibe çok kolay basket imkanları tanıdık. Sonrasında toparlanmaya başladık ve maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemli. Play-off maçı havasında geçti. Anadolu Efes gerçekten güçlü bir takım. Son iki sezonda gösterdikleri performanstan dolayı Ergin Ataman, oyuncuları ve kulübü tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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