Ocak ayının tuhaf olayları

Dünyanın birçok yerinde yaşanan “tuhaf olaylar” medyaya yansımasıyla bu ay en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Dünya genelinde ocak ayında meydana gelen ilginç olaylar:

40 YILDIR AYNI NUMARALARLA LOTO OYNAYAN VE SONUNDA KAZANAN ADAM

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki sayısal lotoda 40 yıldır aynı sayıları tercih eden Fredric Norian, nihayet 1,74 milyon dolara hak kazandı.

Norian, loto yetkililere artık yeni numaralar belirleyeceğini ifade etti.

TİMSAHLARIN KENDİLERİNE ÖZGÜ SEVGİ DİLLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, timsahların kendilerine özgü sevgi dillerinin olduğu tespit edildi.

Araştırmada, timsahlaın fiziksel temas veya birlikte zaman geçirme gibi sevgi gösterileri yerine tıslama, hırlama ve suda baloncuk çıkarma gibi hareketler sergilediği ortaya çıktı.

YOLCU, UÇUŞ SIRASINDA KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRDI

Japonya'da yolcu uçağında alkolün etkisi altında olduğu iddia edilen kişi, uçuş esnasında kabin görevlisini ısırdı.

55 yaşındaki yolcunun uçuş görevlisini ısırmasından sınra uçak, Haneda Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Yolcu, uyku ilacı aldığını ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

BEYNİNE ÇİVİ SAPLANAN MALEZYALI İŞÇİ

Malezya'da feci bir iş kazasında, çivi tabancasıyla sol gözünden beynine çivi saplanan 30 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı.

İşçinin hayati organlarının zarar görmediği, sol gözünden frontal lobuna saplanan çivinin ameliyatla alındığı ve sadece kısmi görme kaybı yaşadığı aktarıldı.

ABD'DE KÖPEK 4 BİN DOLARI YEDİ

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde "Cecil" ismindeki köpek, sahiplerinin evde tuttuğu para dolu zarfı midesine indirdi.

İçinde 4 bin dolar bulunan zarfın sahipleri, saatlerce Cecil'in banknotları kusmasını ya da bolaştım yoluyla çıkarmasını bekledi.

Banknotları seri numaralarını bulup kurtarmaya çalışan köpeğin sahipleri, parayı bankaya götürüp 3 bin 550 doları geri alabildi.

Parayı kabul eden bankanın yetkilileri, bu durumun düşünülenden daha sık meydana geldiğini söylemesi de dikkat çekti.