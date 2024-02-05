Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in verilerine göre ocak ayının zam şampiyonu belli oldu. Geçen ay havayollaları bilet fiyatlarında yüzde 30,43'le zam şampiyonu oldu. Analiz laboratuvarları ve Rontgen çekim merkezleri Havayolu taşımacılığını yüzde 28,63'lük fiyat artışıyla izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 25,8'le dişçilik ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48'le karayoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37'yle içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin tamiratı yer aldı..

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyimi, yüzde 1,41 ile erkek giyimi izledi.

Ocakta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle gerçekleşti

- Hava yolu ile yolcu taşımacılığı (30,43)

- Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri (28,63)

- Dişçilik ücreti (25,8)

- Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı (25,48)

- İçkiler (24,37)

- Ev aletlerinin onarımı (18,51)

- Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı (17,37)

- Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı (14,24)

- Patates ve bazı yumru bitkiler (14,05)

- Yiyecek hizmetleri (12,52)

Ocakta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

- Çocuk giyim (-4,19)

- Kadın giyim (-3,05)

- Erkek giyim (-1,41)

- Şeker (-1,07)

- Kadın ayakkabısı (-0,22)

- Peynir (0,16)

- Taze süt (0,68)

- Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri (0,87)

- Tereyağı (1,52)

- Un ve diğer tahıllar (1,92)