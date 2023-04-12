ODATV bir zamanlar sıkı Tayyipçi olan Cengiz Çandar'ın günah defterini açtı. 'Hiç Erdoğan'ı desteklemedim' dedi yalanı ifşa edildi

OdaTv yazarı İlknur Altıntaş, "Ben AKP’yi hiçbir zaman desteklemedim" diyen Cengiz Çandar'ın arşiv defterini masaya döktü.

Altıntaş, "Hakikaten öyle mi? Üşenmedik aradık taradık, karar sizin… Aslında ilk fitil Temmuz 2001’de Yeni Şafak’ta yakıldı." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, ayrıca Çandar için "İsrail baskınında Bora Gözen ve yedi arkadaşı öldürüldü… Aslında sayı 12’ydi; o kampta Cengiz Çandar’da vardı, ilginçtir bir gün önce ayrıldı ve Avrupa’ya kaçtı." diye yazdı.

"HAKİKATEN ÖYLE Mİ?"

Altıntaş'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Geçenlerde, "… Ben AKP’yi hiçbir zaman desteklemedim. Ben hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemedim" diye.

Hakikaten öyle mi?

Üşenmedik aradık taradık, karar sizin…

Aslında ilk fitil Temmuz 2001’de Yeni Şafak’ta yakıldı.

O yazı: “ERBAKANCI KOLAYLIK YENİLİKÇİ ZORLUK”tu…

Tarafını belli etti yani, peki sonra neler yazdı?

Başlayalım…

“AK PARTİ'Lİ SÜREÇ…”

Tarih: 16 Ağustos 2001- Yeni Şafak

“…Ak Parti'nin 'mayınlı yol'da yürüyeceği daha 'doğum günü'nden belli oldu.”

“…28 Şubat'ın pis alışkanlıklarını 'mesleki karakteristik' haline dönüştürmüş olanların artık kişiliklerine yapışmış bu stilden vazgeçebilmeleri çok zor.”

“…Ak Parti'ye gelince, 'psikoloji' yorumu, siyasetin ve sosyolojinin üzerine geçiriliyor. Gerektiğinde, Türkiye'nin Goebbels'leri hazır bekletiliyor…”

“…Ak Parti' söylem' olarak Türkiye'nin 'küreselliğe' en yönelik partisi olabilmenin ışıltılarını saçıyor.”

“…belgelerini 'temel referans' kabul eden Türkiye'de bir başka parti yok.”

“…'kadro yenilenmesi ve kuşak değişimi'nin önünü açmayı öngören, Türkiye'deki ilk parti de o.”

“…idrakini programına geçiren ilk siyasi parti.”

“'SİYASİ MERKEZ', ERDOĞAN VE DERVİŞ...”

Tarih: 25 Ağustos 2001-Yeni Şafak

“…Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının, özellikle Anadolu'da ve büyük şehir varoşlarında elde ettiği ivme, 'sistem muhafızları'nı ürküttü. “

“…Karşı-taarruz çok gecikmeden başladı. İstanbul medyası, ön aldı.”

“… Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'gazapkar medya kampanyası'nın, Türkiye'nin 'sessiz milyonları'nı ne kadar etkileyebildiği de pek kuşkulu. İstanbul medyasının (ve bazı sermaye çevrelerinin) ciddi bir 'miyopluğu' söz konusu.

“…Ankara'daki 'derin devlet' metaforu ile çapsızlığı açığa çıkmış Ankara'daki siyaset esnafına içten içe büyük bir hınç biriktiriyor.”

“…'Ekonomik ve mali kriz', bu 'büyük hınç'ı mütemadiyen besliyor. Aynı şekilde, Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki 'potansiyel desteği' de besliyor.

“… Tayyip Erdoğan'a yönelik 'karalama kampanyası'nı 'mevcut sistem'in bir 'savunma refleksi' olarak görmek de mümkün.”

Peki, Cengiz Çandar daha sonraki yıllarda neler yazdı?

“KÜRTLER İÇİN 'EVET'; BOYKOTA 'HAYIR'...”

BASKINDAN ÖNCE KAMPTAN AYRILDI

Tarih, 21 Şubat 1973

Lübnan Trablusşam şehri yakınlarındaki Nahr el- Bared kampı…

On bir genç devrimci vardı; hemen hepsi Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) mensubu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile temasa geçip Filistin’e gönderilecek militanlarının askeri eğitim görmeleri hususunda anlaşmaya varıldı.

Ve… İsrail baskınında Bora Gözen ve yedi arkadaşı öldürüldü…

Aslında sayı 12’ydi; o kampta Cengiz Çandar’da vardı, ilginçtir bir gün önce ayrıldı ve Avrupa’ya kaçtı…