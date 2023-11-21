Yandaş medyanın yıllarca maaşa bağladığı Cengiz Çandar mecliste "YPG terör örgütü değil" dedi

HEDEP vekili Cengiz Çandar, TBMM'de yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin 'terör örgütü olmadığını' ve YPG'ye terör örgütü demenin 'Kürt karşıtlığı' olduğunu ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yandaş medyanın yıllarca maaşa bağladığı Cengiz Çandar mecliste "YPG terör örgütü değil" dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HEDEP vekili Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin terör örgütü olmadığını savundu.

Türkiye'nin Kürt karşıtı olduğunu iddia eden Cengiz Çandar, "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır." dedi.

“YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Cengiz Çandar’ın konuşmasına tepki gösteren vekiller, "Terör örgütü değiller mi?" diye sorunca Çandar, "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.

Çandar, terör örgütü YPG’nin Türkiye ve Katar dışında kimse tarafından 'örgüt' olarak kabul edilmediğini öne sürdü.

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