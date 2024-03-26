Ödem hastalığına faydalı ot ortaya çıktı

Doğal sağlık yöntemlerine olan rağbet gün geçtikçe artıyor. Özellikle ödem, birçok insan için endişe kaynağı olmuşken, bu rahatsızlığa karşı etkili bir bitki olarak deli otu öne çıkıyor.

Peki, deli otu tam olarak nedir?

Dişotugiller ailesine ait olan bu koyu yeşil, çok yıllık otsu bitki, 30 ile 120 santimetre arasında değişen boylara sahip olabilir. Yaprakları sert ve dalgalı bir yapıdadır.

Deli otu, genellikle çakıllı ve verimsiz topraklarda yetişir. Salkım şeklinde çiçeklere sahip olan bu bitki, zehirli özellikleriyle bilinir.

Deli otunun faydalarına gelince…

Ödemle mücadelede oldukça etkilidir.

Mesane taşlarının atılmasına destek olur.

Spazm ve ağrıları hafifletir.

Ödem ise, vücutta sıvı birikmesi sonucu oluşan bir tür şişliktir. Genellikle ellerde, kollarda, ayak bileklerinde ve bacaklarda görülse de, akciğerler gibi diğer organlarda da meydana gelebilir.

Ödemin en sık rastlanan sebepleri arasında hamilelik, bazı ilaçların kullanımı, iltihaplanma ve yaralanmalar bulunur. Ayrıca, siroz gibi karaciğer hastalıklarının da ödeme yol açtığı bilinir. Ödemin tedavisinde özel giysiler giymek, beslenme düzenini gözden geçirmek ve tuz tüketimini azaltmak gibi yöntemler tercih edilir.

Ödem, her yaş grubundan insanı etkileyebilirken, özellikle hamile kadınlar ve 65 yaş üstü bireylerde daha sık görülür. Hafif ödem vakaları bazen kendiliğinden iyileşebilir, ancak bazı durumlarda tedavi gerektirebilir.