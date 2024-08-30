Ödemeler bugün hesaplara yatırıldı. Bakanlık duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, “1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık.” ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira ve hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira destek ödemesi yapılacak.

1 milyar 924 milyon 243 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık.



Hayırlı ve bereketli olsun. ???? pic.twitter.com/INpnywSSSO — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 30, 2024

Bakan duyurdu. Hesaplarınızı kontrol edin

Bakanlık duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor